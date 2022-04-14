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Salon Essential
Descontinuado
Asistencia técnica
HP8105/00
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¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se usan los accesorios de mi secador Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El moldeador Philips desprende un olor extraño