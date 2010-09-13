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Salon Essential

HP8105/00

Cuidado esencial para el cabello

Usa este secador de cabello para darle el cuidado correcto a tu cabello sin perder el estilo

Ver todos los beneficios

Secado de tu cabello con cuidado

Cuidado esencial para el cabello

  • Salon Essential

  • secador de cabello

1200 W para un secado suave y unos resultados perfectos

1200 W para un secado suave y unos resultados perfectos

Este secador de 1.200 W crea un flujo de aire óptimo y una suave potencia de secado para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.

Tres ajustes flexibles para obtener un mayor control

Tres ajustes flexibles para obtener un mayor control

La velocidad y el calor pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las tres posiciones diferentes te aseguran peinados precisos y con personalidad.

Mango plegable para fácil transporte

Mango plegable para fácil transporte

Este secador dispone de un práctico mango que se pliega para reducir el tamaño y te permite transportarlo vayas donde vayas hasta en los espacios más pequeños.

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