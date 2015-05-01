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Descontinuado

SatinelleDepiladora

HP6609/01

3.6

| (21) Opiniones | 84% ha recomendado este producto

Ultra precisa para una piel suave y sedosa

Iníciate en la depilación con el nuevo sistema Philips que elimina hasta los vellos más cortos desde la raíz, dejando la piel suave y sedosa por semanas. Incluye un set de accesorios para que obtengas mejores resultados.

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Elimina hasta el vello más corto para obtener resultados perfectos

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Tapa protectora Opti-start con masajeador para una depilación suave y eficaz

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El accesorio incluido permite colocar la depiladora en la posición correcta y eliminar el vello de forma constante y eficaz. Ofrece más contacto con la piel y la relaja antes de la depilación

Usa este accesorio para lograr una depilación eficaz y más cómoda

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Levanta hasta los vellos más cortos y relaja la piel para que disfrutes de una depilación más eficaz y suave.

Tapa protectora que permite depilar hasta las zonas más sensibles

Tapa protectora que permite depilar hasta las zonas más sensibles

Diseñado especialmente para pieles sensibles porque permite depilar suavemente las zonas más difíciles

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 5

21

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

2

01/05/2015

Colombia

Colombia

es muy practico y eficiente

Tenia dudas antes comprarlo sobre si era verdad que depilaba el vello de raiz, y lo compre y estoy feliz con los resultados , me deja la piel suave me dura un mes la depilacion y lo mejor ahorro tiempo y mucho dinero.lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Epilator

03/08/2020

Argentina

Argentina

Recomendada 100%

Es un producto cómodo, versátil que no mancha la piel para depilarnos desde la comodidad de nuestra casa.

Ventajas

Tamaño

Contras

Necesita estar conectada a la electricidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-03

02/08/2020

Argentina

Argentina

Genial

Lo recomiendo a pieles sensibles e irritables, como es mi caso , ya que no daña la piel y elimina el bello

Ventajas

Elimina el bello y evita enrojecimiento

Contras

Duele al inicio si nunca usaste depilación eléctrica anteriormente. Pero el uso hace que eso vaya mermando hasta desaparecer

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-02

Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-02

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