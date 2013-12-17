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Descontinuado

SatinPerfectDepiladora

HP6570/10

4.4

| (13) Opiniones | 85% ha recomendado este producto

En pocos minutos, suavidad que dura semanas

El cabezal extra ancho de SatinPerfect y las pinzas texturizadas eliminan más vello en una sola pasada para ofrecerte la mejor depilación. Si quieres una suavidad increíble que dure hasta cuatro semanas, esta depiladora es ideal para ti.

Ver todos los beneficios

En pocos minutos, suavidad que dura semanas

  • Un lujo para tus piernas

Las pinzas de cerámica texturadas eliminan suavemente hasta el vello más fino

Las pinzas de cerámica texturadas eliminan suavemente hasta el vello más fino

Las pinzas de cerámica texturadas atrapan hasta el vello más fino entre sus discos de forma eficaz

Cabezal extra ancho que elimina más vello en una sola pasada

Cabezal extra ancho que elimina más vello en una sola pasada

El cabezal extra ancho de la depiladora atrapa y elimina más vello en una sola pasada y en pocos minutos para ofrecerle una piel suave y resultados duraderos

La barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel

La delicada barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para que disfrutes de una depilación agradable

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 5

13

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

3

17/12/2013

España

España

La mejor que he tenido, y han sido unas cuantas

Desde que salio la primera depiladora electrica, he tenido varias, y esta es la mejor, eficacia, sin dolor, facil uso, un diseño que se adapta a la mano y a las curvas de la pierna, en resumen, perfecta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Depiladora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Depiladora

10/08/2020

Argentina

Argentina

excelente

hace años tengo esta depilatoria y es una maravilla!!! Nunca tuve problemas y deja la piel espectacular luego de la depilación

Ventajas

por supuesto!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Epilator

Fecha de uso 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Epilator

Fecha de uso 2018-08-10

04/08/2020

Argentina

Argentina

Suave de una!

Recomiendo sin duda esta depiladora ya que te deja la piel súper suave, la depiladora es súper cómoda, liviana y el uno mantenimiento que le tengo que hacer es limpiarla bien. No tengo nada para criticarle negativamente

Ventajas

Cómoda, liviana

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Epilator

Fecha de uso 2018-08-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Epilator

Fecha de uso 2018-08-04

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