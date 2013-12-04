Descontinuado
Disfruta la suavidad
La depiladora SatinSoft de Philips, con el sistema Skin Care, protege la piel contra los tirones y maximiza la higiene. Sin cable y recargable, para un uso cómodo donde quieras. Incluye un adaptador para zonas sensibles.
Sistema SkinCare
Inalámbrico
Diseño exclusivo de Philips que contiene cerdas hipoalergénicas para lograr máxima higiene. Se ajusta perfectamente a la mano para un manejo óptimo en todas las condiciones y se puede usar en seco o en húmedo.
La delicada barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para que disfrutes de una depilación agradable.
La depiladora tiene discos en pinza que eliminan suavemente los vellos sin tirar de la piel.
4.3
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Huhec
04/12/2013
España
Imprescindible en nuestro armario
Depiladora fácil de usar, no causa ningún dolor porque no notas el tirón. Y el resultado final.......de profesional.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora
mertxefer
18/05/2016
España
Comprador verificado
muy buena
Facil de usar y eficaz. Es comoda de manejar y elimina muy bien el bello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora
Aniusky
11/12/2013
España
Siempre he confiado en Philips
La depiladora que tengo en casa es de la marca Philips pero muy antigua, me la compré con mi primer sueldo y lleva ya un par de meses que se está despidiendo de mi. Es muy parecida a esta depiladora. Dejo la reseña en esta especialmente porque la tiene una amiga que me la recomendó e hicimos una sesión de belleza en su casa utilizando esta máquina. Lo que más me gustó fue el cabezal de zonas sensibles ya que se adapta perfectamente a la zona de la axila que es donde yo la uso. Me gustó mucho porque a diferencia con mi depiladora, con esta no lo pasé tan mal a la hora de depilarme la axila. Tengo el bello duro en la raiz y a veces se me quedan los poros como con un rastro de sangre, con esta depiladora ni lo noté. Estoy muy contenta con la prueba y será mi auto-regalo de reyes.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6520/01 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
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