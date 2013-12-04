La depiladora que tengo en casa es de la marca Philips pero muy antigua, me la compré con mi primer sueldo y lleva ya un par de meses que se está despidiendo de mi. Es muy parecida a esta depiladora. Dejo la reseña en esta especialmente porque la tiene una amiga que me la recomendó e hicimos una sesión de belleza en su casa utilizando esta máquina. Lo que más me gustó fue el cabezal de zonas sensibles ya que se adapta perfectamente a la zona de la axila que es donde yo la uso. Me gustó mucho porque a diferencia con mi depiladora, con esta no lo pasé tan mal a la hora de depilarme la axila. Tengo el bello duro en la raiz y a veces se me quedan los poros como con un rastro de sangre, con esta depiladora ni lo noté. Estoy muy contenta con la prueba y será mi auto-regalo de reyes.