Descontinuado
Satinelle
con cabezal de depilación
Esta depiladora, equipada con sistema eficaz de depilación, deja la piel suave y sin vello durante semanas
Su forma redondeada se adapta perfectamente a tu mano para facilitarte el uso. Además, tiene un diseño espectacular.
4.4
de 5
209
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
kevin10
17/02/2015
Peru
Buen desempeño, buen diseño y buenos resultados
La maquina trabaja bastante bien, la piel queda suave, el uso por primera vez es algo doloroso pero en los siguientes usos como el vello crecer mas delgado ya no duele tanto. La experiencia con piel seca y ligeramente húmeda es buena, por seguridad no lo he usado con piel muy húmeda o mojada ya que no tiene batería, funciona todo el tiempo con el adaptador conectado. Su cabezal removible facilita la limpieza. Trae accesorios para su limpieza, transporte y uso. El precio es bueno.
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6422/31 Epilator
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6422/31 Epilator
Divga
07/06/2026
España
Aún dunciona después de +10 años
Cinco estrellas porque la compré cuando salió hace más de 12 años y a día de hoy todavía sigo usándola. ¿Obsolescencia programada? No con este producto. Mi más sincera enhorabuena, ojalá todos vuestros productos sean así
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6420/01 Depiladora
Date of Use 2013-01-01
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6420/01 Depiladora
Date of Use 2013-01-01
jonape
11/02/2016
España
mejoras a introducir
No se si existe como accesorio un cabezal con un rodillo lima para eliminar los callos, si no existe seria una buena idea incorporarlo y permitiría darla a la maquina un nuevo uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator