Descontinuado
Afeitado seguro y fácil
Gracias a esta completa afeitadora puedes afeitar todo tu cuerpo de forma rápida, fácil y segura. El secreto está en el pequeño cabezal de afeitado, que corta con rapidez a la vez que protege la piel. Disfruta de una sensación de suavidad después de cada uso.
para piernas
Afeitadora de lámina única
Funciona con baterías
Disfruta de un uso cómodo y suave en tu rutina de baño o ducha gracias al mango antideslizante que permite un uso óptimo en seco y húmedo.
Depílate en cualquier lugar con esta depiladora femenina sin cable.
Lámina hipoalergénica para evitar irritaciones y erupciones
4.3
de 5
42
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
aidiyeina
02/01/2014
España
rapida y eficaz
rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Agus Turati
13/08/2024
Argentina
Empleado de Philips
Súper recomendable!
[Employee of philipsglobal] Es muy fácil de usar y deja la piel muy suave !! La súper recomiendo.
Ventajas
Fácil uso y limpieza
Contras
Nada !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2024-04-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2024-04-13
Lumon
12/08/2024
Argentina
Empleado de Philips
Muy conforme!
[Employee of philipsglobal] Es muy efectiva, estoy muy conforme con la compra !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2024-04-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2024-04-12