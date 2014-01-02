ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Afeitado seguro y fácil
  • Afeitado seguro y fácil
  • Afeitado seguro y fácil
  • Afeitado seguro y fácil
  • Afeitado seguro y fácil
  • Afeitado seguro y fácil
  • Afeitado seguro y fácil
  • Afeitado seguro y fácil
  • Afeitado seguro y fácil
  • Afeitado seguro y fácil

Descontinuado

SatinShave EssentialAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

HP6306/00

4.3

| (42) Opiniones | 86% ha recomendado este producto

Afeitado seguro y fácil

Gracias a esta completa afeitadora puedes afeitar todo tu cuerpo de forma rápida, fácil y segura. El secreto está en el pequeño cabezal de afeitado, que corta con rapidez a la vez que protege la piel. Disfruta de una sensación de suavidad después de cada uso.

Ver todos los beneficios

Afeitado seguro y fácil

  • para piernas

  • Afeitadora de lámina única

  • Funciona con baterías

Uso en seco y húmedo en la ducha o la bañera

Uso en seco y húmedo en la ducha o la bañera

Disfruta de un uso cómodo y suave en tu rutina de baño o ducha gracias al mango antideslizante que permite un uso óptimo en seco y húmedo.

Funciona con baterías

Funciona con baterías

Depílate en cualquier lugar con esta depiladora femenina sin cable.

Lámina hipoalergénica

Lámina hipoalergénica

Lámina hipoalergénica para evitar irritaciones y erupciones

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

42

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

02/01/2014

España

España

rapida y eficaz

rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

13/08/2024

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Súper recomendable!

[Employee of philipsglobal] Es muy fácil de usar y deja la piel muy suave !! La súper recomiendo.

Ventajas

Fácil uso y limpieza

Contras

Nada !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2024-04-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2024-04-13

12/08/2024

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Muy conforme!

[Employee of philipsglobal] Es muy efectiva, estoy muy conforme con la compra !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2024-04-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2024-04-12

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.