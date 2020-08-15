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Depiladora

HP2843/00

4.3

| (6) Opiniones | 83% ha recomendado este producto

Satinelle

El exclusivo sistema de depilación de Philips elimina el vello de raíz y deja la piel suave y sin vello durante semanas. El vello que crece después es más suave y fino y la depilación es más rápida y fácil.

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Piel suave durante semanas

Satinelle

Sistema de depilación exclusivo de Philips

El sistema de depilación exclusivo de Philips elimina el vello de raíz y deja la piel suave y tersa por semanas. El vello que crece después es más suave y fino.

Cabezal de depilación lavable

Para más higiene y fácil limpieza

Cepillo de limpieza fácil de usar

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Opiniones

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4.3

de 5

6

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

4
3
2

15/08/2020

Argentina

Argentina

Depiladora

Me resultó súper! Más de 15 años me duro, lástima que hace poco dejo de funcionar, pero la mejor

Ventajas

Duración

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP2843/01 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP2843/01 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-15

10/08/2020

Argentina

Argentina

Genial

La compre porque estaba económica ya ni me acuerdo cuantos años hace y la verdad no la cambio ni loca. Es bárbara y no necesito preparación previa, en menos de 5 minutos me depilo y listo. Gracias Philips por hacer tan buenos productos.

Ventajas

Todo, es rápido, seguro y limpio.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP2843/01 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP2843/01 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-10

01/08/2020

Argentina

Argentina

Depiladora

Muy buena buena a pesar de tener muchos años cumple su función, fie una buena adquisición.

Ventajas

Tamaño chico , liviana con cable muy largo .

Contras

Nada que acotar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP2843/01 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP2843/01 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-01

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