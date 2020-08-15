Descontinuado
Satinelle
El exclusivo sistema de depilación de Philips elimina el vello de raíz y deja la piel suave y sin vello durante semanas. El vello que crece después es más suave y fino y la depilación es más rápida y fácil.
El sistema de depilación exclusivo de Philips elimina el vello de raíz y deja la piel suave y tersa por semanas. El vello que crece después es más suave y fino.
Para más higiene y fácil limpieza
Cepillo de limpieza fácil de usar para una higiene óptima
4.3
de 5
6
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Sansil
15/08/2020
Argentina
Depiladora
Me resultó súper! Más de 15 años me duro, lástima que hace poco dejo de funcionar, pero la mejor
Ventajas
Duración
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP2843/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP2843/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-15
Divaqui
10/08/2020
Argentina
Genial
La compre porque estaba económica ya ni me acuerdo cuantos años hace y la verdad no la cambio ni loca. Es bárbara y no necesito preparación previa, en menos de 5 minutos me depilo y listo. Gracias Philips por hacer tan buenos productos.
Ventajas
Todo, es rápido, seguro y limpio.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP2843/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP2843/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-10
Compa
01/08/2020
Argentina
Depiladora
Muy buena buena a pesar de tener muchos años cumple su función, fie una buena adquisición.
Ventajas
Tamaño chico , liviana con cable muy largo .
Contras
Nada que acotar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP2843/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP2843/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-01