Metal
Tapa con resorte
Indicador de luz
1,7 l
Partes metálicas de acero inoxidable aptas para uso alimentario (SUS304) a fin de garantizar una taza de agua segura y limpia.
Un filtro de micromalla desmontable en la boquilla captura pequeñas partículas de cal de solo 200 micrones para garantizar una taza transparente.
Un elemento oculto de acero inoxidable garantiza un hervor rápido y una limpieza fácil.
4.8
de 5
10
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Maria estefania
13/08/2022
Chile
Buenísimo duradero
Buen hervidor, fácil de limpiar duro mucho tiempo en comparación a otros hervidores que he tenido no duraban mas de un año , este fue un regalo de mi madre lo tengo hace 6 años sin ningún problema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9350/90 Hervidor con tapa con resorte, indicador de luz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9350/90 Hervidor con tapa con resorte, indicador de luz
Yves75
10/05/2021
Chile
El mejor hervidor que hemos tenido.
Llevamos un año usando este hervidor y realmente no me arrepiento de la compra, se nota la calidad de sus materiales y filtra bastante bien cuando se acumula sarro, actualmente solo usamos agua filtrada pero aunque no fuera así su filtro cumple muy bien su función. En conclusión un 7, gracias Philips!!
Ventajas
Seguro y fácil de manipular, cuando se levanta de su base automáticamente se apaga.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9350/90 Hervidor con tapa con resorte, indicador de luz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9350/90 Hervidor con tapa con resorte, indicador de luz
20/07/2020
Chile
Fantástico
Es algo indispensable para el hogar y creo que he comprado muchísimos hervidores ya que no sean más de 1 año. Esta vez compre este modelo de Philips y me encanta, es muy resistente, su material de metal hace que sea muy confiable, además no me ha acumulado nada de sarro, cosa que nunca me había pasado con otro.. Agradecida con Philips
Ventajas
Material y firmeza
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9351/90 Calentador de agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9351/90 Calentador de agua
Un 25 % más grande que el hervidor metálico Philips HD9320 regular