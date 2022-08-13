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Daily CollectionHervidor con tapa con resorte, indicador de luz

HD9350/90

4.8
| (10) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Diseñado para durar
Hervidor duradero de acero inoxidable seguro y apto para alimentos para un uso diario prolongado y confiable. Philips aporta 60 años de confianza y experiencia a este elegante hervidor de larga duración.
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Para un uso diario prolongado y confiable

Diseñado para durar

  • Metal

  • Tapa con resorte

  • Indicador de luz

  • 1,7 l

Metal de acero inoxidable apto para uso alimentario (SUS304)

Partes metálicas de acero inoxidable aptas para uso alimentario (SUS304) a fin de garantizar una taza de agua segura y limpia.

El filtro de micromalla captura las diminutas partículas de cal

El filtro de micromalla captura las diminutas partículas de cal

Un filtro de micromalla desmontable en la boquilla captura pequeñas partículas de cal de solo 200 micrones para garantizar una taza transparente.

Elemento térmico plano para un hervor rápido

Elemento térmico plano para un hervor rápido

Un elemento oculto de acero inoxidable garantiza un hervor rápido y una limpieza fácil.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.8

de 5

10

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

13/08/2022

Chile

Chile

Buenísimo duradero

Buen hervidor, fácil de limpiar duro mucho tiempo en comparación a otros hervidores que he tenido no duraban mas de un año , este fue un regalo de mi madre lo tengo hace 6 años sin ningún problema

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9350/90 Hervidor con tapa con resorte, indicador de luz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9350/90 Hervidor con tapa con resorte, indicador de luz

10/05/2021

Chile

Chile

El mejor hervidor que hemos tenido.

Llevamos un año usando este hervidor y realmente no me arrepiento de la compra, se nota la calidad de sus materiales y filtra bastante bien cuando se acumula sarro, actualmente solo usamos agua filtrada pero aunque no fuera así su filtro cumple muy bien su función. En conclusión un 7, gracias Philips!!

Ventajas

Seguro y fácil de manipular, cuando se levanta de su base automáticamente se apaga.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9350/90 Hervidor con tapa con resorte, indicador de luz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9350/90 Hervidor con tapa con resorte, indicador de luz

20/07/2020

Chile

Chile

Fantástico

Es algo indispensable para el hogar y creo que he comprado muchísimos hervidores ya que no sean más de 1 año. Esta vez compre este modelo de Philips y me encanta, es muy resistente, su material de metal hace que sea muy confiable, además no me ha acumulado nada de sarro, cosa que nunca me había pasado con otro.. Agradecida con Philips

Ventajas

Material y firmeza

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9351/90 Calentador de agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9351/90 Calentador de agua

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Avisos legales

  1. Un 25 % más grande que el hervidor metálico Philips HD9320 regular