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Serie 3000 Hervidor - 1,7 litros, tamaño familiar, negro

Asistencia técnica

Serie 3000Hervidor - 1,7 litros, tamaño familiar, negro

HD9318/20

Serie 3000 Hervidor - 1,7 litros, tamaño familiar, negro

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Manuales y documentación

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF archivo, 223.5 kB
  • 24 March 2026

D000880739 DFU HD9318 EU9 online_V2

  • PDF archivo, 2.6 MB
  • 13 March 2026

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