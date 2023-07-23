Tecnología Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Negro
La tecnología Rapid Air, con su exclusivo diseño de estrella de mar, crea un remolino de aire caliente para preparar comidas deliciosas que están crujientes por fuera y tiernas por dentro, con poco o sin aceite adicional.
La Philips Airfryer utiliza aire caliente para cocinar sus alimentos favoritos hasta alcanzar una perfección crujiente con hasta un 90 % menos de grasa*.
Descubra cientos de deliciosas recetas de Airfryer sabrosas, saludables y rápidas de preparar. Expertos en nutrición seleccionan las recetas de la aplicación HomeID para la cocina del día a día.
4.7
de 5
39
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Robinpef78
23/07/2023
Chile
Excelente producto
Producto que cumple al 100 por ciento lo propuesto por Phillips, mantiene sabores, respeta los tiempos de cocción , es fácil de utilizar, muy segura para toda la familia. Producto espectacular.
Ventajas
Mantiene sabores, fácil de utilizar, seguro para la familia.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL
Vespx
23/06/2022
Chile
Gran tamaño, excelente tecnología
Muy buen producto de parte de Philips, he tenido otras airfryer pero esta las supera en calidad, tamaño y tecnología. Muy cómoda para cocinar todo tipo de comidas!!!
Ventajas
Tamaño, cocción, botones, calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL
Clara4562
18/04/2022
Chile
Un camino de ida
Es super práctico. Fácil de usar, fácil de limpiar. Se puede cocinar más de lo que uno se imagine.
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL
Esta reseña se realizó para Serie 3000 HD9270/91 Airfryer XL
En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips
En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok.
Disponible unicamente para países con comunidad HomeID
Costo en energía de cocinar una pechuga de pollo (AF a 160 °C sin precalentamiento) o un filete de salmón (a 200 °C sin precalentamiento) en comparación con el uso de un horno de clase A. El porcentaje promedio se basa en medicion de laboratorio interna con productos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 y HD9880. El resultado pueden variar según el producto.