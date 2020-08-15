Descontinuado
Freidora baja en grasas
Multicooker
Negro
800 g
La exclusiva tecnología Rapid Air de la Airfryer le permite freír, hornear, asar y gratinar los bocadillos y comidas más sabrosos con menos grasa que una freidora convencional, y usando poco o nada de aceite. La Philips Airfryer con tecnología Rapid Air también produce menos olores que las freidoras convencionales, es fácil de limpiar, segura y económica para su uso diario.
El temporizador integrado le permite preconfigurar tiempos de cocción de hasta 30 minutos. La función de apagado automático incluye un indicador de sonido de “listo”. El control de temperatura totalmente ajustable le permite preconfigurar la mejor temperatura de cocción para sus alimentos en hasta 200 grados. Disfrute de patatas fritas crujientes y doradas, bocadillos, pollo, carne y mucho más, todo preparado en el momento y a la temperatura adecuados para obtener el mejor resultado.
Premios
4.7
de 5
63
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Floricu
15/08/2020
Peru
Comprador verificado
Maravilloso es mi mano derecha en la cocina
Lo elegí buscando unas alimentación más sana, cumplió mis expectativas y las superó hago múltiples comidas y me encanta lo recomiendo
Ventajas
Excelente comidas
Contras
No encuentro Accesorios y repuestos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Luiggiriccardo
23/07/2020
Peru
Excelente freidora
de primera, es totalmente recomendable. cocina perfectamente y no usa grasa de ningún tipo. una excelente inversión para tu cocina
Ventajas
totalmente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer
ClauYO
25/08/2017
Peru
Comprador verificado
Enamorada de mi freidora
Sin más que decir... estoy enamorada, es perfecta, es un poco complicado entenderla, pero al final se aprende con los videos tutoriales que encontré. Cero grasa, comida saludable, aunque hasta el momento solo he hecho papas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer
En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips