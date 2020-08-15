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  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
  • ¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*

Descontinuado

Viva CollectionAirfryer

HD9220/20

4.7
| (63) Opiniones | 97% ha recomendado este producto

1 premio

¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*
La exclusiva tecnología Rapid Air de Philips le permite freír con aire para preparar alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro. Se necesita poco o nada de aceite para garantizar una textura perfecta y resultados deliciosos.
Ver todos los beneficios

Con tecnología Rapid Air para obtener resultados perfectos

¡Deliciosas papas fritas con hasta un 80 % menos de grasa!*

  • Freidora baja en grasas

  • Multicooker

  • Negro

  • 800 g

Tecnología Rapid Air para frituras más saludables

Tecnología Rapid Air para frituras más saludables

La exclusiva tecnología Rapid Air de la Airfryer le permite freír, hornear, asar y gratinar los bocadillos y comidas más sabrosos con menos grasa que una freidora convencional, y usando poco o nada de aceite. La Philips Airfryer con tecnología Rapid Air también produce menos olores que las freidoras convencionales, es fácil de limpiar, segura y económica para su uso diario.

Capacidad de cocción amplia para todas sus recetas favoritas

Capacidad de cocción amplia para todas sus recetas favoritas

Control de tiempo y temperatura ajustable

Control de tiempo y temperatura ajustable

El temporizador integrado le permite preconfigurar tiempos de cocción de hasta 30 minutos. La función de apagado automático incluye un indicador de sonido de “listo”. El control de temperatura totalmente ajustable le permite preconfigurar la mejor temperatura de cocción para sus alimentos en hasta 200 grados. Disfrute de patatas fritas crujientes y doradas, bocadillos, pollo, carne y mucho más, todo preparado en el momento y a la temperatura adecuados para obtener el mejor resultado.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_AWARD-961301

Opiniones

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4.7

de 5

63

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

2
1

15/08/2020

Peru

Peru

Comprador verificado

Maravilloso es mi mano derecha en la cocina

Lo elegí buscando unas alimentación más sana, cumplió mis expectativas y las superó hago múltiples comidas y me encanta lo recomiendo

Ventajas

Excelente comidas

Contras

No encuentro Accesorios y repuestos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer

23/07/2020

Peru

Peru

Excelente freidora

de primera, es totalmente recomendable. cocina perfectamente y no usa grasa de ningún tipo. una excelente inversión para tu cocina

Ventajas

totalmente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer

25/08/2017

Peru

Peru

Comprador verificado

Enamorada de mi freidora

Sin más que decir... estoy enamorada, es perfecta, es un poco complicado entenderla, pero al final se aprende con los videos tutoriales que encontré. Cero grasa, comida saludable, aunque hasta el momento solo he hecho papas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HD9220/20 Airfryer

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  1. En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una freidora convencional de Philips