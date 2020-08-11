Descontinuado
El sabor puro de los alimentos cocidos al vapor
Cocine al vapor con la configuración adecuada para cada comida.
5 L, 900 W
Temporizador manual
Infusor de aroma, recip. p/ sopa/arroz
Plástico, blanco/beige
El exclusivo infusor de aroma de la vaporera Philips agrega el exquisito aroma de las hierbas y especias, y brinda incluso más sabor a los alimentos al vapor. Solo agregue sus hierbas y especias preferidas en el potenciador y deje que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera el delicado aroma de las hierbas y las especias y lo incorpora en los alimentos para obtener sabores exquisitos.
4.1
de 5
41
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
11/08/2020
Argentina
La aliada para comer sano!!
Me.encanto porque puedo poner todas las verduras que quiero y se cocinan solas , sin perder nutrientes, en cuestion de minutos!! Lo prendes y te olvidas !! Me resulto super practica!
Ventajas
Muy practica y permite comer super sano
Contras
Tamano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/00 Vaporera
Date of Use 2018-08-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/00 Vaporera
Date of Use 2018-08-11
Vibedar
11/08/2020
Argentina
es un producto excelente
muy sencillo de usar, muy practico, excelente cocción y sabores
Ventajas
todo , muy recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/00 Vaporera
Date of Use 2019-07-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/00 Vaporera
Date of Use 2019-07-11
Enderbeats
10/08/2020
Argentina
La mejor amiga para las personas vegetarianas
Tenemos esta vaporera hace unos años y la adoramos, es súper práctica, fácil de limpiar, fácil de usar y perfecta para cocinar verduras sin que pierdan su sabor. Es una excelente recomendación que prueben cocinar calabaza o papas usando el difusor de aromas, con romero quedan increíbles, un tip para esto, no dejen que las papas se terminen de cocinar en la vaporera, 10/15 minutos de vapor y al horno con un poquito de aceite, quedan de primera.
Ventajas
Cómoda, práctica y fácil de limpiar
Contras
Para hacer arroz lleva su aprendizaje lograr que se cocine sin pasar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/00 Vaporera
Date of Use 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9115/00 Vaporera
Date of Use 2018-08-10