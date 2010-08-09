Descontinuado
HD7450/20
Buen café de filtro por goteo que se prepara fácilmente
Disfruta de un gran café filtrado gracias a esta confiable cafetera Philips con un diseño inteligente y compacto para guardarla fácilmente.
Con jarra de vidrio
Negro
Llene el depósito de agua de forma fácil y precisa con la indicación del nivel de agua.
El sistema antigoteo le permite servir una taza de café antes de que el ciclo de preparación completo haya terminado.
El cable de repuesto se puede almacenar en el compartimento debajo de la cafetera. Permite colocar la cafetera de manera elegante en la cocina.
Opiniones