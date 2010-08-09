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  • Buen café de filtro por goteo que se prepara fácilmente
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Descontinuado

Daily CollectionCafetera

HD7450/20

Buen café de filtro por goteo que se prepara fácilmente

Disfruta de un gran café filtrado gracias a esta confiable cafetera Philips con un diseño inteligente y compacto para guardarla fácilmente.

Ver todos los beneficios

Sirve de 4 a 6 tazas. Diseño compacto

Buen café de filtro por goteo que se prepara fácilmente

  • Con jarra de vidrio

  • Negro

Indicación del nivel de agua para facilitar el llenado

Indicación del nivel de agua para facilitar el llenado

Llene el depósito de agua de forma fácil y precisa con la indicación del nivel de agua.

Sistema antigoteo para servir una taza de café cuando lo desee

Sistema antigoteo para servir una taza de café cuando lo desee

El sistema antigoteo le permite servir una taza de café antes de que el ciclo de preparación completo haya terminado.

Fácil almacenamiento del cable en su cocina

Fácil almacenamiento del cable en su cocina

El cable de repuesto se puede almacenar en el compartimento debajo de la cafetera. Permite colocar la cafetera de manera elegante en la cocina.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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