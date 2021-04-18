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Descontinuado

Daily CollectionCafetera

HD7450/00

4
| (4) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Buen café de filtro por goteo que se prepara fácilmente
Disfrute de un buen café con una cafetera de diseño elegante y compacto para un almacenamiento fácil
Ver todos los beneficios

Sirve de 4 a 6 tazas. Diseño compacto

Buen café de filtro por goteo que se prepara fácilmente

  • Con jarra de vidrio

  • Negro y metálico

Indicación del nivel de agua para facilitar el llenado

Indicación del nivel de agua para facilitar el llenado

Llene el depósito de agua de forma fácil y precisa con la indicación del nivel de agua.

Sistema antigoteo para servir una taza de café cuando lo desee

Sistema antigoteo para servir una taza de café cuando lo desee

El sistema antigoteo le permite servir una taza de café antes de que el ciclo de preparación completo haya terminado.

Fácil almacenamiento del cable en su cocina

Fácil almacenamiento del cable en su cocina

El cable de repuesto se puede almacenar en el compartimento debajo de la cafetera. Permite colocar la cafetera de manera elegante en la cocina.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

4

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

18/04/2021

Peru

Peru

Comprador verificado

Me encanta

Porque todos los productos de esta marca son de muy buena calidad y durabilidad.

Ventajas

Excelente calidad, no sólo tengo la cafetera, sino la licuadora y el extractor de jugos. Poderoso motor!!!

Contras

No consigo el repuesto de la jarrita de mi cafetera y el vaso de mi licuadora.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7450/00 Cafetera

Date of Use 2019-04-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7450/00 Cafetera

Date of Use 2019-04-18

15/02/2015

Argentina

Argentina

CASI PERFECTO, SÓLO LE FALTA UN FILTRO PERMANENTE

ESTOY MUY CONFORME CON EL PRODUCTO, SÓLO UNA FALTA NOTABLE: QUE A LA CAFETERA PHILIPS HD7450 LE INCORPOREN EL FILTRO PERMANENTE!!! CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE (NO TIREMOS PAPEL SI PODEMOS EVITARLO).

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7450/00 Cafetera

Sí, recomiendo este producto

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19/04/2014

Argentina

Argentina

CAFETERA HD7450/00

LOS PRODUCTOS PHILIPS SON MUY BUENOS POR EXCELENCIA Y CALIDAD Y RESPONDEN POR AÑOS Y AÑOS, SIEMPRE CONFIE EN ESTA MARCA Y TUVE LA SUERTE DE COMPRAR MI PRIMER PRODUCTO DE LA LINEA BLANCA DE PHILIPS, NUNCA ME QUEJE. AHORA COMPRE LA SEGUNDA CAFERERA PHILIPS DESPUES DE 20 AÑOS Y SIGO CONFORME CON ESTA MARCA. RECOMENDARIA A LA EMPRESA, QUE ESTE PRODUCTO CAFETERA PHILIPS HD7450/00 LE INCORPOREN EL FILTRO PERPETUO. GRACIAS A UDS.

Sí, recomiendo este producto

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