Descontinuado
Buen café de filtro por goteo que se prepara fácilmente
Disfrute de un gran café con una cafetera de confianza con un diseño elegante y compacto para un almacenamiento fácil; se ajusta a cualquier cocina.
Con jarra de vidrio
Negro
Llene el depósito de agua de forma fácil y precisa con la indicación del nivel de agua.
El sistema antigoteo le permite servir una taza de café antes de que el ciclo de preparación completo haya terminado.
La jarra y el soporte del filtro se pueden limpiar fácilmente en el lavavajillas.
4.4
de 5
5
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
leoperea
08/03/2014
Argentina
exccelente
desde nuestro casamiento lo usamos todos los dias. resulta muy sencilla de limpiar y no junta olor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD7448/70 Cafetera
Sí, recomiendo este producto
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Patricia46
28/12/2013
Argentina
Ni la monodosis la jubila
Cuando llego la monodosis esta se fue a la oficina, y sigue impecable, a prueba de todo uso
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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pupi78
31/08/2013
Argentina
cumple con el objetivo, hacer rico cafe
Es fácil tanto de usar como de limpiar, somos dos y alcanza perfecto para las visitas, es rapida y pequeña. La recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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