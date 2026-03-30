Descontinuado
HD6320/20
1500 W
Doble placa: placa acanalada/lisa
La placa doble es reversible y, por lo tanto, le permite cocinar con una superficie de parrilla acanalada o lisa, para que pueda disfrutar de su comida exactamente como le gusta. La placa lisa es adecuada para cocinar piezas pequeñas de alimentos. Las superficies acanaladas crean ese irresistible efecto de parrilla a la llama en sus piezas de carne.
El exceso de grasa se drena a la bandeja de grasa apta para lavavajillas
Las superficies antiadherentes le permiten cocinar sin tener que agregar aceite, para que los alimentos conserven su sabor.
Opiniones