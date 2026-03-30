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  • Gire la placa para asar a su manera
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Descontinuado

Daily CollectionPlancha-parrilla

HD6320/20

Gire la placa para asar a su manera
Parrilla de mesa Philips con placa doble. La superficie lisa es ideal para cocinar suavemente alimentos como verduras, pescado y gambas; la superficie acanalada para asar piezas de carne como filetes, hamburguesas o salchichas con irresistibles marcas de parrilla.
Ver todos los beneficios

Parrilla doble: placas lisas y acanaladas

Gire la placa para asar a su manera

  • 1500 W

  • Doble placa: placa acanalada/lisa

Placa doble para elegir entre parrilla lisa o acanalada

Placa doble para elegir entre parrilla lisa o acanalada

La placa doble es reversible y, por lo tanto, le permite cocinar con una superficie de parrilla acanalada o lisa, para que pueda disfrutar de su comida exactamente como le gusta. La placa lisa es adecuada para cocinar piezas pequeñas de alimentos. Las superficies acanaladas crean ese irresistible efecto de parrilla a la llama en sus piezas de carne.

Bandeja de grasa integrada para recoger el exceso de grasa

Bandeja de grasa integrada para recoger el exceso de grasa

El exceso de grasa se drena a la bandeja de grasa apta para lavavajillas

Placa antiadherente para asar sin añadir nada de aceite

Placa antiadherente para asar sin añadir nada de aceite

Las superficies antiadherentes le permiten cocinar sin tener que agregar aceite, para que los alimentos conserven su sabor.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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