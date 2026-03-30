Placa doble para elegir entre parrilla lisa o acanalada

La placa doble es reversible y, por lo tanto, le permite cocinar con una superficie de parrilla acanalada o lisa, para que pueda disfrutar de su comida exactamente como le gusta. La placa lisa es adecuada para cocinar piezas pequeñas de alimentos. Las superficies acanaladas crean ese irresistible efecto de parrilla a la llama en sus piezas de carne.