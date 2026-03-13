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¿Puedo usar mi hervidora Philips sin el filtro antical?
¿Qué ocurre si enciendo la hervidora Philips sin agua?
¿Qué son los puntos blancos que aparecen en la parte inferior de la hervidora Philips?
¿Cómo limpio el filtro antical de mi hervidora Philips?
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Hay agua o condensación en la base de mi hervidora Philips
Mi hervidora Philips tarda mucho en hervir el agua
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Mi hervidora Philips hierve y se detiene
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