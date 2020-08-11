Descontinuado
1,7 L 2.400 W
Indicador de nivel de agua
Plástico
Tapa con bisagra
El cable puede enrollarse alrededor de la base para que pueda ubicar el hervidor fácilmente en la cocina.
Sistema de seguridad múltiple contra el hervido sin agua, con función de apagado automático cuando está listo
Indicador de nivel de agua fácil de leer para personas zurdas y diestras.
5.0
de 5
25
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
pupiskay
11/08/2020
Argentina
Genial
Nada más llegar lo probé y funciona fenomenal, es cierto que pone el agua hervir en muy poco tiempo y por la cantidad de agua que cabe es una manera perfecta de solucionar el tema de las infusiones cuando somos varios a la mesa. Lo compré porque estaba a mitad de precio y gracias a eso estoy contento, si hubiera pagado lo que ponía como precio fijo creo que no tanto.
Ventajas
tiempo para calentar el agua
Contras
producto de plastico
Esta reseña se realizó para HD4681/55 Hervidor
Date of Use 2018-08-11
Esta reseña se realizó para HD4681/55 Hervidor
Date of Use 2018-08-11
Mocha40
11/08/2020
Argentina
Mi salvadora
Está pava fue mi salvadora cuando nació mi bebé por qué me permitió calentar el agua para la mamadera muy rápido los que tenemos bebés saben de la importancia de hacer la mamadera rápido
Ventajas
Muy rápida
Contras
La bisagra de la tapa se rompió muy pronto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4681/55 Hervidor
Date of Use 2019-08-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4681/55 Hervidor
Date of Use 2019-08-11
11/08/2020
Argentina
Muy rápida
Hierve agua en poco tiempo, y sale allá temperatura deseada, muy recomendable!!
Ventajas
Fácil de usar
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4681/55 Hervidor
Date of Use 2019-07-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4681/55 Hervidor
Date of Use 2019-07-10