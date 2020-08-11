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  • Calentador más limpio: agua cristalina
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Descontinuado

Hervidor

HD4681/55

5
| (25) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Calentador más limpio: agua cristalina
¿No le encantaría hervir agua en pocos segundos y limpiar el hervidor de Philips más fácilmente? El elemento térmico plano de este hervidor resuelve ese problema. Además, el filtro antisarro lavable le proporciona agua limpia para realzar la pureza de sus bebidas.
Ver todos los beneficios

Potente hervidor, elemento térmico fácil de limpiar

Calentador más limpio: agua cristalina

  • 1,7 L 2.400 W

  • Indicador de nivel de agua

  • Plástico

  • Tapa con bisagra

Enrollador del cable de alimentación para guardar fácilmente

Enrollador del cable de alimentación para guardar fácilmente

El cable puede enrollarse alrededor de la base para que pueda ubicar el hervidor fácilmente en la cocina.

Sistema de seguridad múltiple

Sistema de seguridad múltiple

Sistema de seguridad múltiple contra el hervido sin agua, con función de apagado automático cuando está listo

Indicador de nivel de agua fácil de leer

Indicador de nivel de agua fácil de leer

Indicador de nivel de agua fácil de leer para personas zurdas y diestras.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

25

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

11/08/2020

Argentina

Argentina

Genial

Nada más llegar lo probé y funciona fenomenal, es cierto que pone el agua hervir en muy poco tiempo y por la cantidad de agua que cabe es una manera perfecta de solucionar el tema de las infusiones cuando somos varios a la mesa. Lo compré porque estaba a mitad de precio y gracias a eso estoy contento, si hubiera pagado lo que ponía como precio fijo creo que no tanto.

Ventajas

tiempo para calentar el agua

Contras

producto de plastico

Esta reseña se realizó para HD4681/55 Hervidor

Date of Use 2018-08-11

Esta reseña se realizó para HD4681/55 Hervidor

Date of Use 2018-08-11

11/08/2020

Argentina

Argentina

Mi salvadora

Está pava fue mi salvadora cuando nació mi bebé por qué me permitió calentar el agua para la mamadera muy rápido los que tenemos bebés saben de la importancia de hacer la mamadera rápido

Ventajas

Muy rápida

Contras

La bisagra de la tapa se rompió muy pronto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4681/55 Hervidor

Date of Use 2019-08-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4681/55 Hervidor

Date of Use 2019-08-11

11/08/2020

Argentina

Argentina

Muy rápida

Hierve agua en poco tiempo, y sale allá temperatura deseada, muy recomendable!!

Ventajas

Fácil de usar

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4681/55 Hervidor

Date of Use 2019-07-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4681/55 Hervidor

Date of Use 2019-07-10

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