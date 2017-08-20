ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Hierva solo lo que necesite
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hierva solo lo que necesite
  • Hierva solo lo que necesite
  • Hierva solo lo que necesite
  • Hierva solo lo que necesite
  • Hierva solo lo que necesite
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hierva solo lo que necesite
  • Hierva solo lo que necesite
  • Hierva solo lo que necesite
  • Hierva solo lo que necesite

Descontinuado

Kettle

HD4649/00

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Hierva solo lo que necesite
La exclusiva función de "indicador de una taza" de esta elegante hervidora Philips HD4649/00 le permite hervir solo el agua que necesita. Por lo tanto, puede ahorrar fácilmente hasta un 66% de energía y reducir su impacto en el medio ambiente.
Ver todos los beneficios

Ahorre hasta un 66% de energía

Hierva solo lo que necesite

  • 1,7 L 2400 W

  • Indicador de 1 taza

  • Blanco gris

  • Tapa con bisagra

Indicador de una taza para hervir solo la cantidad de agua que necesita

Indicador de una taza para hervir solo la cantidad de agua que necesita

Permite a los consumidores hervir la cantidad de agua que necesitan, ahorrando así hasta un 50% de energía y agua, lo que contribuye a un mejor medio ambiente.

La luz se ilumina cuando la pava está encendida

La luz se ilumina cuando la pava está encendida

La luz roja elegante del interruptor de encendido indica cuando la pava está encendida.

Tapa y boquilla de llenado fácil

Tapa y boquilla de llenado fácil

La pava puede llenarse a través de la boquilla o abriendo la tapa con bisagra.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

20/08/2017

Peru

Peru

Muy buen producto

Lo compre en 2012, y hasta ahora no me puedo quejar del producto. Es ahorrador, es rápido se apaga automáticamente, y no me a dado problemas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4649/00 Kettle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4649/00 Kettle

29/12/2021

Chile

Chile

El mejor hervidor que he tenido.

Por tener un indicador para una taza, este hervidor me ha significado un gran ahorro a lo largo de más de 7 años. Espero que vuelva a estar disponible porque necesito uno adicional. Lo recomiendo sin dudas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4649/00 Kettle

Date of Use 2019-12-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4649/00 Kettle

Date of Use 2019-12-28

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.