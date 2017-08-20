Descontinuado
1,7 L 2400 W
Indicador de 1 taza
Blanco gris
Tapa con bisagra
Permite a los consumidores hervir la cantidad de agua que necesitan, ahorrando así hasta un 50% de energía y agua, lo que contribuye a un mejor medio ambiente.
La luz roja elegante del interruptor de encendido indica cuando la pava está encendida.
La pava puede llenarse a través de la boquilla o abriendo la tapa con bisagra.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Oscare0893
20/08/2017
Peru
Muy buen producto
Lo compre en 2012, y hasta ahora no me puedo quejar del producto. Es ahorrador, es rápido se apaga automáticamente, y no me a dado problemas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4649/00 Kettle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4649/00 Kettle
Juan Joao
29/12/2021
Chile
El mejor hervidor que he tenido.
Por tener un indicador para una taza, este hervidor me ha significado un gran ahorro a lo largo de más de 7 años. Espero que vuelva a estar disponible porque necesito uno adicional. Lo recomiendo sin dudas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4649/00 Kettle
Date of Use 2019-12-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4649/00 Kettle
Date of Use 2019-12-28