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Descontinuado

Daily CollectionHervidor

HD4646/70

4.8

| (6) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Hervimiento rápido y fácil

Gracias al elemento térmico plano, el hervidor hierve el agua rápidamente y es fácil de limpiar. El filtro antisarro lavable le proporciona agua limpia para realzar la pureza de sus bebidas.

Ver todos los beneficios

Potente hervidor, elemento térmico fácil de limpiar

Hervimiento rápido y fácil

  • 1,5 L 2.400 W

  • Indicador de nivel de agua

  • Azul y blanco

  • Tapa con bisagra

Tapa y boquilla de llenado fácil

Tapa y boquilla de llenado fácil

La pava puede llenarse a través de la boquilla o abriendo la tapa con bisagra.

Enrollador de cable para guardar fácilmente

Enrollador de cable para guardar fácilmente

El cable puede enrollarse alrededor de la base para que pueda ubicar el hervidor fácilmente en la cocina.

Elemento térmico plano para hervir con rapidez y limpiar con facilidad

Elemento térmico plano para hervir con rapidez y limpiar con facilidad

El elemento oculto de acero inoxidable garantiza un hervor rápido y una limpieza fácil.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

6

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

24/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Máxima rapidez de hervido de el agua.

[Employee of philipsglobal] Gracias a la resistencia plana, hierve el agua rápidamente y es fácil de limpiar. El filtro lavable te ofrece agua limpia. Es muy potente y se limpia muy rápido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/00 Hervidor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/00 Hervidor

23/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Sencilla hervidora fácil y rápida

[Employee of philipsglobal] Es un producto muy correcto muy fácil de usar y sobre todo rápida.La uso para muchas cosas además de como tetera cuando tengo prisa y tengo que hervir agua empiezo con la hervidora y al ser tan rápida tan solo calentando la base de una olla y echando el agua de la hervidora en pocos segundos tienes tu agua hirviendo!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/00 Hervidor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/00 Hervidor

10/08/2020

Argentina

Argentina

Genial

Es buenísimo ya que toda la familia la puede usarlo y es muy útil

Ventajas

Funciona perfecto y podes utilizar para calentar el agua para el mate.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/70 Calentador de agua

Fecha de uso 2019-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/70 Calentador de agua

Fecha de uso 2019-08-10

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