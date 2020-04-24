Descontinuado
Hervimiento rápido y fácil
Gracias al elemento térmico plano, el hervidor hierve el agua rápidamente y es fácil de limpiar. El filtro antisarro lavable le proporciona agua limpia para realzar la pureza de sus bebidas.
1,5 L 2.400 W
Indicador de nivel de agua
Azul y blanco
Tapa con bisagra
La pava puede llenarse a través de la boquilla o abriendo la tapa con bisagra.
El cable puede enrollarse alrededor de la base para que pueda ubicar el hervidor fácilmente en la cocina.
El elemento oculto de acero inoxidable garantiza un hervor rápido y una limpieza fácil.
4.8
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
LM8894,
24/04/2020
España
Empleado de Philips
Máxima rapidez de hervido de el agua.
[Employee of philipsglobal] Gracias a la resistencia plana, hierve el agua rápidamente y es fácil de limpiar. El filtro lavable te ofrece agua limpia. Es muy potente y se limpia muy rápido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/00 Hervidor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/00 Hervidor
Karmiña
23/04/2020
España
Empleado de Philips
Sencilla hervidora fácil y rápida
[Employee of philipsglobal] Es un producto muy correcto muy fácil de usar y sobre todo rápida.La uso para muchas cosas además de como tetera cuando tengo prisa y tengo que hervir agua empiezo con la hervidora y al ser tan rápida tan solo calentando la base de una olla y echando el agua de la hervidora en pocos segundos tienes tu agua hirviendo!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/00 Hervidor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/00 Hervidor
Elü15
10/08/2020
Argentina
Genial
Es buenísimo ya que toda la familia la puede usarlo y es muy útil
Ventajas
Funciona perfecto y podes utilizar para calentar el agua para el mate.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/70 Calentador de agua
Fecha de uso 2019-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4646/70 Calentador de agua
Fecha de uso 2019-08-10