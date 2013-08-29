Descontinuado
HD4407/20
Placa estriada
2000 W
La alta temperatura de las placas del grill conservan todo el jugo y el sabor de los alimentos. Cuando la comida entra en contacto con la superficie del grill, comienzan a dorarse y se forma una sabrosa corteza que conserva todo el sabor y los nutrientes en su interior.
Amplio margen de temperatura (70 °C a 230 °C) para elegir la temperatura ideal para cada ingrediente y asegurar resultados perfectos para cada comida
Fácil de guardar en posición vertical. Almacenamiento sencillo de la bandeja y el cable.
2.3
de 5
6
Opiniones
lvh0878
29/08/2013
Argentina
este producto cumple con el servicio que uno busca
Producto con todo lo expresado en la publicidad y de buen rendimiento, es recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4407/20 Parrilla saludable
Sí, recomiendo este producto
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Maria20
20/12/2013
Argentina
Muy buen producto
El grill es cómodo, fácil de limpiar por tener placas removibles, y practico para guardar aunque los remaches o tornillos de las manijas se soltaron muy rápidamente y para ajustarlos fue necesario desarmar todo el artefacto, y al mes se volvieron a aflojar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4407/20 Parrilla saludable
Sí, recomiendo este producto
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paco
15/11/2013
Argentina
tiene una cocción excelente
Tiene una cocción excelente porque realmente las placas elevan la temperatura. Las placas no son de muy buena calidad en cuanto a antiadherencia y no se consiguen placas de repuesto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD4407/20 Parrilla saludable
Sí, recomiendo este producto
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