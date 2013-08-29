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Descontinuado

Health Grill

HD4407/20

2.3
| (6) Opiniones
Descubra los sabores más intensos
Las placas de alta temperatura de Health Grill de Philips conservan todo el sabor de los alimentos. Se calientan rápidamente y mantienen un calor constante y parejo. Además, pueden usarse en posición horizontal o vertical para cocinar todo tipo de alimentos.
Ver todos los beneficios

Las placas de alta temperatura conservan todo el sabor

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  • Placa estriada

  • 2000 W

Las placas de grill de alta temperatura conservan todo el sabor

Las placas de grill de alta temperatura conservan todo el sabor

La alta temperatura de las placas del grill conservan todo el jugo y el sabor de los alimentos. Cuando la comida entra en contacto con la superficie del grill, comienzan a dorarse y se forma una sabrosa corteza que conserva todo el sabor y los nutrientes en su interior.

El termostato regulable garantiza resultados perfectos con todos los alimentos

El termostato regulable garantiza resultados perfectos con todos los alimentos

Amplio margen de temperatura (70 °C a 230 °C) para elegir la temperatura ideal para cada ingrediente y asegurar resultados perfectos para cada comida

Fácil almacenamiento en posición vertical

Fácil almacenamiento en posición vertical

Fácil de guardar en posición vertical. Almacenamiento sencillo de la bandeja y el cable.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 5

6

Opiniones

5

29/08/2013

Argentina

Argentina

este producto cumple con el servicio que uno busca

Producto con todo lo expresado en la publicidad y de buen rendimiento, es recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4407/20 Parrilla saludable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4407/20 Parrilla saludable

20/12/2013

Argentina

Argentina

Muy buen producto

El grill es cómodo, fácil de limpiar por tener placas removibles, y practico para guardar aunque los remaches o tornillos de las manijas se soltaron muy rápidamente y para ajustarlos fue necesario desarmar todo el artefacto, y al mes se volvieron a aflojar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4407/20 Parrilla saludable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4407/20 Parrilla saludable

15/11/2013

Argentina

Argentina

tiene una cocción excelente

Tiene una cocción excelente porque realmente las placas elevan la temperatura. Las placas no son de muy buena calidad en cuanto a antiadherencia y no se consiguen placas de repuesto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD4407/20 Parrilla saludable

Sí, recomiendo este producto

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