Descontinuado
2 ranuras
Compacta
Blanco y beige
Recalentar
2 ranuras anchas para tostar rebanadas gruesas o finas.
4 funciones en 1 (recalentar/descongelar/cancelar/7 niveles de tostado).
Recaliente una tostada en segundos.
3.8
de 5
8
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Snalgur
10/08/2020
Argentina
Funciona perfecto la tengo hace años! Increible !
Excelente producto, funciona perfecto despues de varios años
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2595/00 Toaster
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD2595/00 Toaster
huoruno
28/10/2016
España
Comprador verificado
Tostadora básica
Cumple su objetivo de tostadora básica. Recomendable pero hay mejores.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostadora Daily Collection HD2595/00
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostadora Daily Collection HD2595/00
DonGregorioYjack
15/05/2015
España
Diseño funcional y dos ranuras amplias
Recientemente he adquirido este producto de Philips, y me encanta. Es pequeño y practico, cuenta con dos ranuras amplias por si pones pan y a la misma palanca que hace bajar las tostadas te ayuda a sacarlas sin tener que peligrar tus dedos para sacar las tostadas. Simplemente subes la palanca hacia arriba y podras sacarlas comodamente. Relación precio calidad esta bastante bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostadora Daily Collection HD2595/00
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Tostadora Daily Collection HD2595/00