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Descontinuado

Hairclipper series 7000Cortadora

HC7460/15

3.6
| (38) Opiniones
1 clic, precisión total
La CORTADORA DE CABELLO Serie 7000 te proporciona una precisión y un control total de tu corte de cabello con un solo clic. Con peines-guía motorizados y una unidad de corte de gran rendimiento, esta es la única cortadora que proporciona los resultados esperados de manera uniforme.
Ver todos los beneficios

con peines motorizados

1 clic, precisión total

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 60 posiciones de longitud

  • 120 min de uso inalámbrico/1 h de carga

Botones de control

Botones de control

La intuitiva interfaz de usuario te ofrece información precisa sobre la longitud seleccionada. Utiliza los botones para seleccionar y bloquear fácilmente más de 60 posiciones de longitud. Explora rápidamente las longitudes o pasa lentamente por cada uno de los pasos de 0.2 mm.

Es fácil seleccionar y bloquear en 60 posiciones de longitud: 0,5 a 42 mm

Es fácil seleccionar y bloquear en 60 posiciones de longitud: 0,5 a 42 mm

Utiliza los botones de control para seleccionar y bloquear con precisión la longitud que desees gracias a las más de 60 posiciones de longitud. Utiliza el peine-guía para recortar con una precisión de 0.2 mm en incrementos de entre 1 y 7 mm, y de 1 mm entre 7 y 42 mm. También puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte al ras de 0.5 mm.

Peines ajustables para cabello para resultados de corte óptimos

Peines ajustables para cabello para resultados de corte óptimos

El cortapelos cuenta con 3 peines-guía ajustables: de 1 a 7 mm, de 7 a 24 mm y de 24 a 42 mm. Solo tienes que colocar uno de los peines-guía en las más de 60 posiciones de longitud, con una precisión de 0.2 mm en incrementos de entre 1 y 7 mm, y de 1 mm entre 7 y 42 mm. O bien puedes utilizar el cortapelos sin el peine-guía para un corte al ras de 0.5 mm.

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3.6

de 5

38

Opiniones

2

22/11/2021

España

España

Comprador verificado

Magnífica variedad de medidas

Porque llega hasta 43 mm, desde cero. Muy facil de usar

Ventajas

Rango de medidas

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Cortapelos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Cortapelos

12/09/2021

España

España

Comprador verificado

Estoy satisfecho por haberlo comprado.

Adquirí el aparato PHILIPS HC7460 para evitar los posibles riesgos de contagiarme de covid-19 al ir a una peluquería. Prefiero no llevar el pelo excesivamente corto y este modelo es el que mayores longitudes de corte permite (Hasta 42 mm). Además, creo que su batería es una de las mejores, ya que se carga completamente en sólo una hora y su capacidad hace que el cortapelo funcione durante más tiempo. Soy yo quien lo usa, por lo que necesito emplear el peine grande (de los tres que vienen como accesorios), para asegurarme de que los cortes tienen la longitud deseada. Como en el peine se quedan parte de los pelos, debo limpiarlo a menudo, soplando o usando un cepillo (accesorio incluido). Pensaba que se cortaría todo a la longitud establecida, en una pasada, pero no es así. Por el tipo de pelo, o la forma de desplazar la maquinilla, muchos pelos no llegan a las cuchillas y no quedan cortados. Se soluciona dando varias pasadas por la misma zona. Las cuchillas cortan perfectamente, sin ningún tipo de tirón. Su movimiento genera poco ruido, y no molesta. Este modelo es muy fácil de usar. Estoy satisfecho por haberlo comprado.

Ventajas

Batería, cuchillas y fácil manejo

Contras

No corta en una pasada, pero pienso que sucede con todas las marcas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Cortapelos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Cortapelos

31/08/2021

España

España

Comprador verificado

El producto adecuado y original Trato excelente

Por su servicio excelente y su amabilidad al servir los productos

Ventajas

A favor le recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Cortapelos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7460/15 Cortapelos

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