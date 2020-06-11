Descontinuado
Máquina para el cabello serie 5000: 2 veces más rápida*
La máquina para cortar el cabello serie 5000 se creó para durar y ofrecer un buen rendimiento. La innovadora unidad de corte, las duraderas cuchillas de titanio y el peine para el cabello ajustable se diseñaron para proporcionar un corte rápido y elegante en todo momento.
Hojas de titanio
24 posiciones de longitud
90 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Peine para niños
Recorta cualquier tipo de cabello con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina una unidad de recorte con doble afilado e ingeniería de baja fricción. La innovadora unidad de recorte se diseñó para ofrecer el mejor rendimiento en todo momento y corta el cabello el doble de rápido que una cortadora de cabello normal de Philips. Además, cuenta con un resistente protector de acero inoxidable que ofrece una durabilidad definitiva.*
Obtén un recorte perfecto y seguro con cuchillas de acero autoafilables con revestimiento de titanio, creadas para un rendimiento duradero de forma constante.
Gira la rueda de zoom para seleccionar y bloquear de forma sencilla la longitud que desees, con 23 posiciones de longitud de entre 1 y 23 mm y una precisión de 1 mm entre cada longitud. O bien, puedes utilizarlo sin el peine recortador para un recorte al ras de 0.5 mm.
4.1
de 5
115
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
Flaco nuevo
11/06/2020
Peru
Comprador verificado
Cortar sin ser peluquero
Muy práctico, no se necesita ninguna experiencia para obtener un corte decente, el producto y materiales se sienten de muy buena calidad, se ve elegante, me gusta no tener que andar cambiando la pieza o peineta por cada tamaño de corte, simplemente uso el regulador con distintas medidas.
Ventajas
Práctico, elegante, fácil de usar
Contras
No sé como sacar los pequeños pelos que se meten a la máquina.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora
Fecha de uso 2020-05-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora
Fecha de uso 2020-05-11
Maxmartin
06/02/2018
Peru
Excelente producto
Inmejorable cortador de cabellos. Las cuchillas tiene filo excelente e inagotable. El mango ergonómico de primera. La carga se realiza superior rápido. Lo único malo es el sistema de limitaciones del tamaño de corte, es un plástico incomodo y frágil.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora
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NONINO
19/12/2017
Peru
Satisfecho con el producto
El aparato es muy practico y se ajusta a la mano de uno para poder maniobrarlo con facilidad, también sin tener que tenerlo enchufado para operarlo. Excelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora
Comparado con el modelo anterior de Philips