Descontinuado
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
Uso con cable
Nuestra cortadora de cabello Philips con peine recortador nuevo e innovador se diseñó para evitar que el cabello se quede atascado. Para que puedas cortar tu cabello de principio a fin, sin interrupciones.
La cortadora de cabello Philips 3000 cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.
Las cuchillas autoafilables de acero están diseñadas para ser increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.
4.2
de 5
120
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Philips 3000
13/09/2025
España
Perfecta, es la segunda que compro y espero me dure mas de 15 ańos que tuve la primera.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos
Tito1964
31/05/2023
España
Comprador verificado
Calidad siempre...
Necesitaba una maquina nueva, había muchas marcas pero elegir esta marca, y a día de hoy me esta demostrado su gran calidad, funcionamiento, comodidad...
Ventajas
Sin cable, batería fuerte...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
fmapa
13/04/2022
España
Comprador verificado
Lo esperado de la marca
Tengo una afeitadora que aún funciona desde hace cuarenta años, eso me ha hecho confiar y adquirir productos de Philips muy diversos. Ánimo y seguid respetando el planeta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones: probado en corte de pelo de hasta 19 mm, en comparación con el modelo anterior de peine recortador
Corta 2 veces más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips