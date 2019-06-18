Descontinuado
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
60 min de uso sin cable/8 h de carga
Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. El innovador elemento de corte se ha diseñado para ofrecer rendimiento en todo momento y corta el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips.
Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para un afilado duradero.
Solo tienes que seleccionar y bloquear la longitud que deseas utilizando el peine ajustable, que proporciona 12 posiciones de longitud entre 1 mm y 23 mm, con una precisión de 2 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin el peine para un corte apurado de 0,5 mm.
4.4
de 5
20
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
ludovado
18/06/2019
Peru
practico, buen producto
muy buen producto y sobre todo con la garantia de phillips
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortadora
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortadora
Yuri
09/10/2018
Peru
Es mejor de lo que esperaba
No pensé que fuera tan bueno porque su precio es bajo. Muy buen producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortadora
Señor
29/06/2016
Peru
Comprador verificado
Práctico
Antes usaba un equipo con peines para regular la altura del corte con este nuevo no necesitas , además q es inalámbrico, me dura una recarga más de 6 cortes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortadora
Comparado con el modelo anterior de Philips