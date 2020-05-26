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  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
  • potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía

Descontinuado

EcoCarePlancha de vapor

GC3720/32

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

1 premio

potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía

La innovadora función de esta plancha de vapor Philips, garantiza una potencia de vapor del 100% para eliminar arrugas por completo. Al mismo tiempo, ahorra un 25% de energía, ya que elimina el vapor perdido. El 30% del plástico y aluminio de la plancha es reciclado.

Ver todos los beneficios

con Ahorro automático de energía y un 30% de material reciclado

potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía

  • 2400 W

  • Golpe de vapor de 140 g

  • ECO

Salida de vapor de hasta 140 g

Salida de vapor de hasta 140 g

El golpe de vapor se puede utilizar para vapor vertical y arrugas difíciles.

Salida continua de vapor de hasta 40 g/min

Salida continua de vapor de hasta 40 g/min

La plancha a vapor de Philips con salida continua de vapor de hasta 40 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar todas las arrugas de forma eficiente.

El sistema antisarro de doble acción evita la acumulación de sarro

El sistema antisarro de doble acción evita la acumulación de sarro

El sistema antisarro de doble acción de la plancha a vapor de Philips evita la acumulación de sarro mediante pastillas antisarro y la función de limpieza de sarro fácil de usar.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

26/05/2020

Peru

Peru

Buen Producto

Alta durabilidad y quisiera comprar otra y reparar esta

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EcoCare GC3720/32 Plancha de vapor

Date of Use 2018-05-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EcoCare GC3720/32 Plancha de vapor

Date of Use 2018-05-26

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Avisos legales

  1. Ahorro de energía de hasta un 25% de conformidad con la norma IEC 603311 en comparación con la norma RI3320 en la configuración máxima