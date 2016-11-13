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Descontinuado

EasySpeedPlancha de vapor

GC2045/26

4
| (2) Opiniones

1 premio

Rápida, de principio a fin
Esta plancha EasySpeed Plus acelera el planchado gracias a: punta de precisión triple, distribución uniforme del calor por la suela, vapor continuo, golpe de vapor y alta potencia.
Ver todos los beneficios

5 maneras de acelerar su planchado

Rápida, de principio a fin

  • Vapor de 35 g/min; golpe de 120 g

  • Suela cerámica

  • Antisarro

  • 2.300 watts

Potencia de hasta 2300 W para una salida de vapor de flujo alto y constante

Potencia de hasta 2300 W para una salida de vapor de flujo alto y constante

Potencia de hasta 2300 W que permite una salida de vapor de flujo alto y constante.

Salida de vapor de hasta 120g

Salida de vapor de hasta 120g

El golpe de vapor de 120 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.

Salida continua de vapor de hasta 35 g/min

Salida continua de vapor de hasta 35 g/min

La salida continua de vapor de hasta 35 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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4.0

de 5

2

Opiniones

4
2
1

13/11/2016

Peru

Peru

Excelente

Muy buena plancha diseño y elegancia, una belleza del hogar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC2045/26 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC2045/26 Plancha de vapor

31/12/2017

Peru

Peru

Desperfecto

La adquirí hace no mas de dos meses y hoy gotea y no se calienta, permanece fría aunque la deje enchufada por un largo tiempo.

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC2045/26 Plancha de vapor

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC2045/26 Plancha de vapor

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