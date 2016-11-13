Descontinuado
GC2045/26
Vapor de 35 g/min; golpe de 120 g
Suela cerámica
Antisarro
2.300 watts
Potencia de hasta 2300 W que permite una salida de vapor de flujo alto y constante.
El golpe de vapor de 120 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.
La salida continua de vapor de hasta 35 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
Premios
4.0
de 5
2
Opiniones
AlfredoFC
13/11/2016
Peru
Excelente
Muy buena plancha diseño y elegancia, una belleza del hogar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC2045/26 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC2045/26 Plancha de vapor
Yandros
31/12/2017
Peru
Desperfecto
La adquirí hace no mas de dos meses y hoy gotea y no se calienta, permanece fría aunque la deje enchufada por un largo tiempo.
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC2045/26 Plancha de vapor
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