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  • Rápida de principio a fin
  • Rápida de principio a fin
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Descontinuado

EasySpeedPlancha de vapor

GC2045/20

4
| (1) Resumen

1 premio

Rápida de principio a fin
Esta plancha EasySpeed Plus acelera el planchado gracias a: punta de precisión triple, distribución uniforme del calor por la suela, vapor continuo, golpe de vapor y alta potencia.
Ver todos los beneficios

5 modos de acelerar el planchado

Rápida de principio a fin

  • Vapor 35 g/min; golpe de vapor 120 g

  • Suela cerámica

  • Antisarro

  • 2300 W

Potencia de hasta 2300 W para una salida de vapor de flujo alto y constante

Potencia de hasta 2300 W que permite una salida de vapor de flujo alto y constante.

Salida de vapor de hasta 120g

El golpe de vapor de 120 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.

Salida continua de vapor de hasta 35 g/min

Salida continua de vapor de hasta 35 g/min

La salida continua de vapor de hasta 35 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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4.0

de 5

1

Resumen

5
3
2
1

16/10/2019

España

España

Comprador verificado

Estropeada e menos de un año

Tiene menos de un año y no funciona. No calienta, o se enciende

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor EasySpeed GC2045/10

Esta reseña se realizó para Plancha de vapor EasySpeed GC2045/10

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