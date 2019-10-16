Descontinuado
GC2045/20
Vapor 35 g/min; golpe de vapor 120 g
Suela cerámica
Antisarro
2300 W
Potencia de hasta 2300 W que permite una salida de vapor de flujo alto y constante.
El golpe de vapor de 120 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.
La salida continua de vapor de hasta 35 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
Premios
4.0
de 5
1
Resumen
Maria k
16/10/2019
España
Comprador verificado
Estropeada e menos de un año
Tiene menos de un año y no funciona. No calienta, o se enciende
Esta reseña se realizó para Plancha de vapor EasySpeed GC2045/10
Esta reseña se realizó para Plancha de vapor EasySpeed GC2045/10