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Descontinuado

GC1720/02

GC1720

4.3
| (3) Opiniones

1 premio

Ver todos los beneficios
La potencia de 1400 W ofrece una salida de vapor abundante y continua

La potencia de 1400 W ofrece una salida de vapor abundante y continua

Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, lo que facilita la eliminación correcta de las arrugas.

Plataforma de Ceralon para un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas

Plataforma de Ceralon para un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas

Plataforma de Ceralon para un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas.

Un fino rociador humedece los tejidos uniformemente

Un fino rociador humedece los tejidos uniformemente

La función de rociado produce un fino vapor que humedece la tela de manera uniforme, lo que facilita el planchado de las arrugas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.3

de 5

3

Opiniones

4
2
1

22/07/2020

Argentina

Argentina

Genial

Esta plancha es la combinación perfecta entre resultados y calidad. Es excelente, la tengo hace más de 10 años y no he tenido inconvenientes. super recomendable.

Ventajas

Durabilidad, resistencia, practicidad

Contras

el sistema de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 1700 series GC1720/02 Plancha a vapor

Sí, recomiendo este producto

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18/07/2020

Argentina

Argentina

La amo

Una de las cosas q mas odio es planchar, pero con esta plancha puedo hacerlo fácil y rápido. Es super liviana y plancha divino con o sin vapor. La tengo hace más de 10 años y funciona perfecto. La amo.

Ventajas

Super liviana

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 1700 series GC1720/02 Plancha a vapor

Sí, recomiendo este producto

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30/11/2015

Argentina

Argentina

no me conformo

La plancha luego de un año de uso se aflojo la base y no se puede arreglar, no quede conforme con el producto

Esta reseña se realizó para 1700 series GC1720/02 Plancha a vapor

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