Descontinuado
Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, lo que facilita la eliminación correcta de las arrugas.
Plataforma de Ceralon para un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas.
La función de rociado produce un fino vapor que humedece la tela de manera uniforme, lo que facilita el planchado de las arrugas.
Premios
4.3
de 5
3
Opiniones
Yaguarete1205
22/07/2020
Argentina
Genial
Esta plancha es la combinación perfecta entre resultados y calidad. Es excelente, la tengo hace más de 10 años y no he tenido inconvenientes. super recomendable.
Ventajas
Durabilidad, resistencia, practicidad
Contras
el sistema de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1700 series GC1720/02 Plancha a vapor
Sí, recomiendo este producto
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Noelia1977
18/07/2020
Argentina
La amo
Una de las cosas q mas odio es planchar, pero con esta plancha puedo hacerlo fácil y rápido. Es super liviana y plancha divino con o sin vapor. La tengo hace más de 10 años y funciona perfecto. La amo.
Ventajas
Super liviana
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1700 series GC1720/02 Plancha a vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 1700 series GC1720/02 Plancha a vapor
luzcar
30/11/2015
Argentina
no me conformo
La plancha luego de un año de uso se aflojo la base y no se puede arreglar, no quede conforme con el producto
Esta reseña se realizó para 1700 series GC1720/02 Plancha a vapor
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