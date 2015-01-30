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Descontinuado

Plancha a vapor

GC1480/02

4
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Simple, rápida y eficaz
La vida no es sólo las tareas domésticas, así que lo mejor es hacerlas lo más rápido posible. Esta plancha Philips de calidad ha sido diseñada para la velocidad, sus orificios de vapor de diseño exclusivo y su base deslizante.
Ver todos los beneficios

Plancha de vapor con sistema automático de limpieza

Simple, rápida y eficaz

Base con recubrimiento antiadherente

Base con recubrimiento antiadherente

La base de la plancha Philips está recubierta con una capa especial antiadherente que ofrece un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas.

Luz indicadora de temperatura lista

Luz indicadora de temperatura lista

La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la temperatura de planchado deseada.

1200 Watt enables constant high steam output

1200 Watt enables constant high steam output

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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100%

ha recomendado este producto

5
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30/01/2015

Peru

Peru

como saco el sarro

sale poco vapor, tiene sarro por dentro, como lo saco?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1480/02 Plancha a vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC1480/02 Plancha a vapor

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