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Descontinuado

Unidad flash USB

FM64FD180D/00

Fácil de usar y de conectar

Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.

Ver todos los beneficios

Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos

Fácil de usar y de conectar

  • 64 GB

  • Edición Star 2.0

  • Pack de 2

Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.

Tapa protectora integrada para más comodidad

Nunca más perderás la tapa. La tapa protectora está integrada en el producto y siempre se mantiene unida a la memoria USB. Para reproducir, sólo tienes que mover la tapa hacia atrás y conectar la memoria.

Empaque cómodo y fácil de abrir

Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el empaque y acceder a la memoria USB sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

Contacto con Philips

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