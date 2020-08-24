Descontinuado
FM64FD175B/00
Fácil de usar y de conectar
Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.
64 GB
Edición Motion 3.2
USB tipo C
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacena y comparte tus datos de la forma más divertida.
Con la memoria de 64 GB puedes intercambiar, compartir y almacenar más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o computadora portátil.
El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.