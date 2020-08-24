Descontinuado
FM64FD170E/00
Fácil de usar y de conectar
Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.
64 GB
Edición Motion 2.0
Paquete de 3
Elige tu color favorito: amarillo canario, rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y haz que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.
El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacena y comparte tus datos de la forma más divertida.