ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

        Unidad flash USB

        FM32FD06G/00

        Fácil de usar y de conectar

        Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Gracias a la colorida unidad flash USB de Philips edición VIVID, almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Fácil de usar y de conectar

        • 32 GB

        • Vivid Edition 2.0

        • Paquete de 5

        Capacidad de almacenamiento de 32 GB para archivos de gran tamaño

        Con la memoria de 32 GB puedes intercambiar, compartir y almacenar más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o computadora portátil.

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.

        USB con diseño moderno y colorido

        Elige tu color favorito: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacena y comparte tus datos de la forma más divertida.

        Especificaciones técnicas

        Obtener asistencia técnica para este producto

        Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

        Opiniones

        Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

        • Ofertas exclusivas para miembros.
        • Acceso anticipado a las ventas.
        • Consejos sobre estilos de vida saludables.

        Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

        • Ofertas exclusivas para miembros.
        • Acceso anticipado a las ventas.
        • Consejos sobre estilos de vida saludables.