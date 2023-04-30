FM32FD05E/00
Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte
Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Gracias a la colorida unidad flash USB de Philips edición VIVID, almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.
32 GB
Vivid Edition 2.0
Paquete de 3
Con la memoria de 32 GB puedes intercambiar, compartir y almacenar más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o computadora portátil.
La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacena y comparte tus datos de la forma más divertida.
Opiniones