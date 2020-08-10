Descontinuado
FM25SS050P/00
Fácil de usar y de conectar
Sencillo dispositivo Plug & Play. La unidad SSD de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
256 GB
Unidad de estado sólido
Cuando sincronizas todos los archivos de tu PC, puedes acceder y trabajar con tus documentos estés donde estés y con sólo un par de clics.
Comprime todos los archivos de tu dispositivo flash USB y ahorra espacio
Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el empaque y acceder a la memoria USB sin complicaciones.
Opiniones