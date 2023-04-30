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Unidad flash USB

FM16FD05D/00

Fácil de usar y de conectar

Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Gracias a la colorida unidad flash USB de Philips edición Snow, almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.

Ver todos los beneficios

Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos

Fácil de usar y de conectar

  • 16 GB

  • Vivid Edition 2.0

  • Pack de 2

Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.

USB con diseño moderno y colorido

Elige tu color favorito: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacena y comparte tus datos de la forma más divertida.

El indicador de actividad se ilumina cuando se copian archivos

El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.

Especificaciones técnicas

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