FM12FD85B/00
Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte
Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Gracias a la colorida unidad flash USB de Philips edición Pico, almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.
128 GB
Edición Pico 2.0
La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.
Diseñado para ser delgado y liviano. Este diseño compacto y estético te permite llevar tus datos vayas donde vayas. Ten tus archivos multimedia y documentos al alcance de la mano siempre que los necesites.
Elige tu color favorito: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacena y comparte tus datos de la forma más divertida.
Opiniones