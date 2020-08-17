Descontinuado
FM02SS050P/00
Fácil de usar y de conectar
Dispositivo plug & play fácil de usar. La unidad SSD de Philips permite que tus actividades diarias sean más fluidas gracias a la mejor capacidad de respuesta del sistema. La SSD también ofrece un rendimiento de carga instantánea, lo que significa tiempos de arranque y carga de aplicaciones más rápidos,
2 TB
Unidad de estado sólido
Comprime todos los archivos de tu dispositivo flash USB y ahorra espacio
La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.
La alta velocidad a la que se transfieren los datos de las unidades de estado sólido Philips permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.
Opiniones