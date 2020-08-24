Descontinuado
FM01SM130B/00
Fácil de usar y de conectar
Sencillo dispositivo Plug & Play. La unidad SSD de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.
1 TB
Unidad de estado sólido
Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el empaque y acceder a la memoria USB sin complicaciones.
La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.
Nunca más perderás la tapa. La tapa protectora está integrada en el producto y siempre se mantiene unida a la memoria USB. Para reproducir, sólo tienes que mover la tapa hacia atrás y conectar la memoria.
Opiniones