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        Descontinuado

        SSD

        FM01SM130B/00

        Fácil de usar y de conectar

        Sencillo dispositivo Plug & Play. La unidad SSD de Philips facilita enormemente la tarea diaria de almacenar y compartir archivos, fotos y música, y la hace asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Fácil de usar y de conectar

        • 1 TB

        • Unidad de estado sólido

        Empaque cómodo y fácil de abrir

        Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el empaque y acceder a la memoria USB sin complicaciones.

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.

        Tapa protectora integrada para más comodidad

        Nunca más perderás la tapa. La tapa protectora está integrada en el producto y siempre se mantiene unida a la memoria USB. Para reproducir, sólo tienes que mover la tapa hacia atrás y conectar la memoria.

        Obtener asistencia técnica para este producto

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        Opiniones

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