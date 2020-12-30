Descontinuado
FC8022/03
4 bolsas para polvo
La bolsa original Philips s-bag® puede utilizarse con todas las aspiradoras Philips y del grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) que ocupen una bolsa. Evita la molestia de estar constantemente buscando una bolsa para polvo, simplemente busca el logotipo de la bolsa s-bag®.
La s-bag® Antialérgica tiene alta filtración para capturar polvo, partículas de polen, ácaros, alérgenos de ácaros y alérgenos de gatos de un tamaño de hasta 1 micrón. Este nivel de filtración reduce significativamente la exposición de su familia a alérgenos y es beneficioso para quienes padecen de asma y alergias.
La s-bag® Antialérgica de Philips ganó el sello de calidad ECARF. Este sello demuestra los altos niveles de filtrado que esta bolsa para aspiradora proporciona. El sello de calidad ECARF se creó para ayudar a los pacientes con alergias a seleccionar productos y servicios apropiados.
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