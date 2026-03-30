Descontinuado
FC8021/05
16 bolsas para polvo
Una medida para todas las aspiradoras
50 % más de vida útil
15 % más de capacidad
La bolsa original Philips s-bag® puede utilizarse con todas las aspiradoras Philips y del grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) que ocupen una bolsa. Evita la molestia de estar constantemente buscando una bolsa para polvo, simplemente busca el logotipo de la bolsa s-bag®.
El material sintético de esta bolsa para aspiradora filtra hasta un 99 % del polvo y las partículas. Filtra el aire de manera más eficiente que una bolsa de papel normal y te ayuda a eliminar las partículas que se transportan por aire, como los alérgenos.
La bolsa s-bag® clásica de largo rendimiento se fabrica con un material sintético altamente resistente, el cual es producido en Suecia.
Opiniones