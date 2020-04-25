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  • Probablemente la bolsa más vendida del mundo
  • Probablemente la bolsa más vendida del mundo
  • Probablemente la bolsa más vendida del mundo
  • Probablemente la bolsa más vendida del mundo
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  • Probablemente la bolsa más vendida del mundo
  • Probablemente la bolsa más vendida del mundo
  • Probablemente la bolsa más vendida del mundo

Descontinuado

s-bagBolsas para aspiradoras

FC8021/04

4.3
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Probablemente la bolsa más vendida del mundo
s-bag® es la bolsa para polvo universal para todas las aspiradoras Philips y Electrolux (Electrolux, AEG, Volta y Tornado) que utilizan bolsa. Cuando compre bolsas de reemplazo, solo busque el logo s-bag®. El uso de bolsas no originales puede dañar su aparato.
Ver todos los beneficios

Mayor rendimiento, filtrado superior

Probablemente la bolsa más vendida del mundo

  • 16 bolsas para aspiradora + 2 filtros

  • Un estándar que se ajusta a todo

  • Vida útil 80 % más larga

Un estándar universal para una fácil elección

Un estándar universal para una fácil elección

La bolsa original Philips s-bag® puede utilizarse con todas las aspiradoras Philips y del grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) que ocupen una bolsa. Evita la molestia de estar constantemente buscando una bolsa para polvo, simplemente busca el logotipo de la bolsa s-bag®.

Filtra el 99 % del polvo fino

Filtra el 99 % del polvo fino

El material sintético de esta bolsa para aspiradora filtra hasta un 99 % del polvo y las partículas. Filtra el aire de manera más eficiente que una bolsa de papel normal y te ayuda a eliminar las partículas que se transportan por aire, como los alérgenos.

Material sintético de alta resistencia, fabricado en Suecia

Material sintético de alta resistencia, fabricado en Suecia

La bolsa s-bag® clásica de largo rendimiento se fabrica con un material sintético altamente resistente, el cual es producido en Suecia.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_AWARD-612375

Opiniones

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4.3

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

25/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Excelente bolsa de aspirador.

[Employee of philipsglobal] EXTRAORDINARIA BOLSA El material de la bolsa es de muy buena calidad, cuando está llena se quita fácilmente sin que caiga nada de su interior. Sirve para muchos modelos de aspirador.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bolsas S-bag para aspiradoras FC8021/03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bolsas S-bag para aspiradoras FC8021/03

17/09/2013

España

España

EXTRAORDINARIA BOLSA

El material con el que esta hecha la bolsa es realmente bueno, pero lo que verdaderamente me encanta es el hecho de tener la posibilidad de retirarla de la aspiradora una vez que esta llena, sin que te caiga nada de su interior. Su sustitución es muy higiénica. Un gran acierto sin duda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bolsas S-bag para aspiradoras FC8021/03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bolsas S-bag para aspiradoras FC8021/03

19/02/2011

España

España

Buen producto

Buen producto aunque en tarifa es más elevado que en la distribucion tradicional!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bolsas S-bag para aspiradoras FC8021/03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bolsas S-bag para aspiradoras FC8021/03

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