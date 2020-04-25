Descontinuado
16 bolsas para aspiradora + 2 filtros
Un estándar que se ajusta a todo
Vida útil 80 % más larga
La bolsa original Philips s-bag® puede utilizarse con todas las aspiradoras Philips y del grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) que ocupen una bolsa. Evita la molestia de estar constantemente buscando una bolsa para polvo, simplemente busca el logotipo de la bolsa s-bag®.
El material sintético de esta bolsa para aspiradora filtra hasta un 99 % del polvo y las partículas. Filtra el aire de manera más eficiente que una bolsa de papel normal y te ayuda a eliminar las partículas que se transportan por aire, como los alérgenos.
La bolsa s-bag® clásica de largo rendimiento se fabrica con un material sintético altamente resistente, el cual es producido en Suecia.
Premios
4.3
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
LM8894,,
25/04/2020
España
Empleado de Philips
Excelente bolsa de aspirador.
[Employee of philipsglobal] EXTRAORDINARIA BOLSA El material de la bolsa es de muy buena calidad, cuando está llena se quita fácilmente sin que caiga nada de su interior. Sirve para muchos modelos de aspirador.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bolsas S-bag para aspiradoras FC8021/03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bolsas S-bag para aspiradoras FC8021/03
Charlie37
17/09/2013
España
EXTRAORDINARIA BOLSA
El material con el que esta hecha la bolsa es realmente bueno, pero lo que verdaderamente me encanta es el hecho de tener la posibilidad de retirarla de la aspiradora una vez que esta llena, sin que te caiga nada de su interior. Su sustitución es muy higiénica. Un gran acierto sin duda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bolsas S-bag para aspiradoras FC8021/03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bolsas S-bag para aspiradoras FC8021/03
alehoip
19/02/2011
España
Buen producto
Buen producto aunque en tarifa es más elevado que en la distribucion tradicional!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bolsas S-bag para aspiradoras FC8021/03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bolsas S-bag para aspiradoras FC8021/03