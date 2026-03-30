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  • Bolsa s-bag® clásica de mayor rendimiento
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Descontinuado

Bolsa pequeñaClassic Long Performance (paquete de 4)

FC8021/03

Bolsa s-bag® clásica de mayor rendimiento
La bolsa s-bag® es la bolsa universal para todas las aspiradoras con bolsa de Philips y Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Cuando compre bolsas de repuesto, busque el logotipo s-bag®. Usar bolsas no originales puede dañar su aspiradora.
Ver todos los beneficios

Mayor rendimiento y mejor filtración

Bolsa s-bag® clásica de mayor rendimiento

  • 4 bolsas para polvo

  • Una medida para todas las aspiradoras

  • 50 % más de vida útil

  • 15 % más de capacidad

Un estándar universal para una fácil elección

Un estándar universal para una fácil elección

La bolsa original Philips s-bag® puede utilizarse con todas las aspiradoras Philips y del grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) que ocupen una bolsa. Evita la molestia de estar constantemente buscando una bolsa para polvo, simplemente busca el logotipo de la bolsa s-bag®.

50 % más de vida útil que las bolsas de papel tradicionales

50 % más de vida útil que las bolsas de papel tradicionales

La bolsa s-bag® clásica de largo rendimiento dura un 50 % más que las bolsas de papel tradicionales. El material sintético especial de la bolsa y su capacidad aumentada en un 15 % garantizan un flujo de aire óptimo para mantener la potencia de succión de la aspiradora por más tiempo.

Filtra el 99 % del polvo fino

Filtra el 99 % del polvo fino

El material sintético de esta bolsa para aspiradora filtra hasta un 99 % del polvo y las partículas. Filtra el aire de manera más eficiente que una bolsa de papel normal y te ayuda a eliminar las partículas que se transportan por aire, como los alérgenos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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