Descontinuado
Sonidos que se adaptan a tu hogar
Compatible con el conector Lightning del iPhone 5, además de transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, el microsistema de Philips libera tu música con el detalle y los graves potentes que ofrece la tecnología wOOx.
Bluetooth® aptX
con conector Lightning
USB, CD, FM
50 W máx, radiador de graves
Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.
Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.
La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda, ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
juancpin
24/02/2015
España
Excelente diseño, pequeña pega
El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DTM3155 Microsistema de música
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DTM3155 Microsistema de música