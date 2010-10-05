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Descontinuado

FidelioAltavoz con base

DS9000/10

4

| (4) Opiniones

Vive el sonido de alta fidelidad

Altavoz con base de Philips es la puerta de acceso a todo lo que te gusta de la música. Este sistema ha sido fabricado con componentes de alta calidad y madera natural para reproducir la música de tu iPod, iPhone o iPad con un sonido auténtico y fiel al original.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Vive el sonido de alta fidelidad

  • para iPod/iPhone/iPad

Diseño exclusivo en madera natural, tela y metal

Estético diseño curvo en la parte posterior para un sonido preciso

El diseño de líneas puras y la sensualidad de la cubierta curva no sólo ofrecen una perfecta apariencia sino que crean una estructura acústica mucho más eficaz. La curva de alta precisión mejora la resistencia de la estructura del altavoz y reduce notablemente la resonancia interna para ofrecer una reproducción de sonido más natural y precisa. Puedes disfrutar de unos altavoces de excelente estilo con un sonido increíble.

Sensor de proximidad para activar el panel de control retroiluminado

Sensor de proximidad para activar el panel de control retroiluminado

La mayoría de los dispositivos de audio de alta gama te permiten apagar la pantalla para que puedas disfrutar de la música y que toda la potencia se concentre en la reproducción del sonido. El sensor de proximidad tiene una función similar: cuando te alejas, la luminosidad de las teclas de función se atenúa automáticamente. Las teclas vuelven a encenderse en cuanto detectan movimientos para que puedas controlar la reproducción sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

4

Opiniones

3
1

05/10/2010

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

19/08/2013

Argentina

Argentina

Excelente producto

Es un equipo bárbaro. La calidad de sonido es fenomenal y el diseño clásico, moderno y lujoso. Se destacan muy bien los bajos y los agudos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 Parlante con base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 Parlante con base

26/10/2012

España

España

Incompatibilidad con iPad 2

El pequeño problema que tengo es que al contar con el iPad 2, el Dock no es compatible y no puedo cargar mientras reproduzco. Después satisfecho con su potencia y diseño.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base

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