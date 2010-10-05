Descontinuado
DS9000/10
Vive el sonido de alta fidelidad
Altavoz con base de Philips es la puerta de acceso a todo lo que te gusta de la música. Este sistema ha sido fabricado con componentes de alta calidad y madera natural para reproducir la música de tu iPod, iPhone o iPad con un sonido auténtico y fiel al original.
para iPod/iPhone/iPad
El diseño de líneas puras y la sensualidad de la cubierta curva no sólo ofrecen una perfecta apariencia sino que crean una estructura acústica mucho más eficaz. La curva de alta precisión mejora la resistencia de la estructura del altavoz y reduce notablemente la resonancia interna para ofrecer una reproducción de sonido más natural y precisa. Puedes disfrutar de unos altavoces de excelente estilo con un sonido increíble.
La mayoría de los dispositivos de audio de alta gama te permiten apagar la pantalla para que puedas disfrutar de la música y que toda la potencia se concentre en la reproducción del sonido. El sensor de proximidad tiene una función similar: cuando te alejas, la luminosidad de las teclas de función se atenúa automáticamente. Las teclas vuelven a encenderse en cuanto detectan movimientos para que puedas controlar la reproducción sin complicaciones.
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4.0
de 5
4
Opiniones
05/10/2010
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base
HP1970
19/08/2013
Argentina
Excelente producto
Es un equipo bárbaro. La calidad de sonido es fenomenal y el diseño clásico, moderno y lujoso. Se destacan muy bien los bajos y los agudos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 Parlante con base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 Parlante con base
RenatoGardini
26/10/2012
España
Incompatibilidad con iPad 2
El pequeño problema que tengo es que al contar con el iPad 2, el Dock no es compatible y no puedo cargar mientras reproduzco. Después satisfecho con su potencia y diseño.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS9000 altavoz base