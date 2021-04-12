Descontinuado
Diseño portátil
Este altavoz es compacto y muy fácil de transportar y te ofrece el mejor rendimiento. Ha sido especialmente diseñado para reproducir la música de tu iPhone o iPod con máxima potencia. Además, como es fácil de transportar puedes llevarlo vayas donde vayas para disfrutar siempre de tu música favorita.
para iPod/iPhone/iPad
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.
4.1
de 5
9
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
libra19
12/04/2021
Peru
el parlante dura muchas horas funcionando
el producto es muy bueno los acabados son bonitos ,el sonido es nitido y las demas funciones trabajan muy bien siempre lo recomiendo a mis amigos
Ventajas
recpmendado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 Altavoz con base con Bluetooth®
Fecha de uso 2019-04-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 Altavoz con base con Bluetooth®
Fecha de uso 2019-04-12
Edafo
09/10/2012
España
Buena calidad de sonido y de materiales
Una buena calidad de sonido con buenos bajos y la calidad del acabado en aluminio es bonita y buena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 altavoz base
Gabyss16
30/06/2018
Argentina
Este producto es excelente
Se usa mucho en el exterior de la casa , la calidad del sonido y la durabilidad de su batería es muy recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 Parlante con base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS7700 Parlante con base