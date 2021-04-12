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Descontinuado

Altavoz con base con Bluetooth®

DS7700/37

4.1

| (9) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Diseño portátil

Este altavoz es compacto y muy fácil de transportar y te ofrece el mejor rendimiento. Ha sido especialmente diseñado para reproducir la música de tu iPhone o iPod con máxima potencia. Además, como es fácil de transportar puedes llevarlo vayas donde vayas para disfrutar siempre de tu música favorita.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Diseño portátil

  • para iPod/iPhone/iPad

Diseño estético, delgado y compacto para guardar fácilmente

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos con cualquier nivel de volumen

Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos con cualquier nivel de volumen

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

9

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2

12/04/2021

Peru

Peru

el parlante dura muchas horas funcionando

el producto es muy bueno los acabados son bonitos ,el sonido es nitido y las demas funciones trabajan muy bien siempre lo recomiendo a mis amigos

Ventajas

recpmendado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7700 Altavoz con base con Bluetooth®

Fecha de uso 2019-04-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7700 Altavoz con base con Bluetooth®

Fecha de uso 2019-04-12

09/10/2012

España

España

Buena calidad de sonido y de materiales

Una buena calidad de sonido con buenos bajos y la calidad del acabado en aluminio es bonita y buena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7700 altavoz base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7700 altavoz base

30/06/2018

Argentina

Argentina

Este producto es excelente

Se usa mucho en el exterior de la casa , la calidad del sonido y la durabilidad de su batería es muy recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7700 Parlante con base

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DS7700 Parlante con base

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