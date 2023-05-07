DLP9779TB/00
Cargador portátil delgado y potente
Gran capacidad de 10,000 mAh con salida USB-C de 20 W y carga inalámbrica de 15 W. Se acabaron las molestias cuando el teléfono móvil se queda sin batería. Coloca el teléfono móvil en el anillo magnético para obtener una posición perfecta para la carga inalámbrica.
10,000 mAh
con carga inalámbrica
Puerto tipo C
Carga tu teléfono móvil con carga inalámbrica rápida de 15 W.
El cargador inalámbrico está equipado con un borde magnético; a fin de obtener la posición de alineación óptima con los productos MagSafe, úsalos para cargar productos Apple de forma inalámbrica.
Puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, para que al retirarlo la batería de tu dispositivo siga completamente llena.
Opiniones