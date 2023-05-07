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Batería portátil USB

DLP9779TB/00

Cargador portátil delgado y potente

Gran capacidad de 10,000 mAh con salida USB-C de 20 W y carga inalámbrica de 15 W. Se acabaron las molestias cuando el teléfono móvil se queda sin batería. Coloca el teléfono móvil en el anillo magnético para obtener una posición perfecta para la carga inalámbrica.

Ver todos los beneficios

con funda protectora transparente.

Cargador portátil delgado y potente

  • 10,000 mAh

  • con carga inalámbrica

  • Puerto tipo C

Carga inalámbrica rápida de 15 W

Carga tu teléfono móvil con carga inalámbrica rápida de 15 W.

Cargador inalámbrico con borde magnético

El cargador inalámbrico está equipado con un borde magnético; a fin de obtener la posición de alineación óptima con los productos MagSafe, úsalos para cargar productos Apple de forma inalámbrica.

Funciona en cualquier parte: ideal si no tienes fuentes de alimentación cerca

Puedes recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, para que al retirarlo la batería de tu dispositivo siga completamente llena.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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